Дельца задержали при попытке переправить через государственную границу двух мужчин за $13,6 тысячи.

В Одессе разоблачен мужчина, который переправлял военнообязанных за границу в багажном отсеке автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он подыскивал через знакомых желающих уехать в сторону Молдовы и переправлял их на собственном пассажиро-грузовом микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter в багажном скрытом отсеке.

Дельца задержали при попытке переправить через государственную границу двух мужчин за 13 тыс. 600 долл.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Жителю Одессы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ узнали о планах РФ начать новое наступление и захватить Одессу.

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