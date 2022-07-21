Злоумышленнику сообщили о подозрении / прокуратура Одесской области

В Одессе разоблачен мужчина, который переправлял военнообязанных за границу в багажном отсеке автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он подыскивал через знакомых желающих уехать в сторону Молдовы и переправлял их на собственном пассажиро-грузовом микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter в багажном скрытом отсеке.

прокуратура Одесской области
прокуратура Одесской области

Дельца задержали при попытке переправить через государственную границу двух мужчин за 13 тыс. 600 долл.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Жителю Одессы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ узнали о планах РФ начать новое наступление и захватить Одессу.

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