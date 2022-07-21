В Одессе разоблачен мужчина, который переправлял военнообязанных за границу в багажном отсеке автомобиля.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он подыскивал через знакомых желающих уехать в сторону Молдовы и переправлял их на собственном пассажиро-грузовом микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter в багажном скрытом отсеке.
Дельца задержали при попытке переправить через государственную границу двух мужчин за 13 тыс. 600 долл.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Жителю Одессы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ узнали о планах РФ начать новое наступление и захватить Одессу.
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