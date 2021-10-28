В одесских парках и скверах на электросамокатах теперь не разрешено движение на скорости более 12 км/ч.

В Одессе в четверг, 28 октября, власти ограничили движение электросамокатов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.

В частности, исполком утвердил "Схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов и других индивидуальных электрических средств передвижения на объектах благоустройства Одессы с допустимой скоростью движения в каждой зоне".

Согласно схеме, движение указанного транспорта запрещено на Трассе здоровья (проходит по прибрежным склонам, вдоль берега Черного моря). В парках и скверах их скорость не должна превышать 12 км/ч. В частности, на Аркадийской аллее, в дендропарке Победы, Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, парках им. Горького, Преображенском, Космонавтов, Юность, Греческом, Стамбульском и прочих. Это правило также распространяется на центр города – Соборную площадь, Приморский бульвар, бульвар им. Михаила Жванецкого, Городской сад.

Читайте такжеВ Одессе с 18 октября школы переходят на дистанционную работуВ других зонах города скорость движения можно повышать до 20 км/ч.

Указанное нововведение касается как владельцев личного электротранспорта, так и пользователей арендованных самокатов и других аналогичных видов транспорта.

Предполагается, что между исполкомом и операторами, которые предоставляют прокатные услуги, будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Планируется, что в перспективе в городе будет определено место под платные стоянки для электросамокатов.

Напомним, в конце июня в Киеве власти ввели ограничение скорости для электросамокатов. В столице решили, что максимальная скорость для этого вида персонального электротранспорта должна составлять 20 км/ч.

Автор: Лариса Козовая