Нацгвардия готова взять под охрану ГКБ № 1, ГКБ № 8 и городскую детскую больницу № 3.

В Одессе усилят охрану нескольких опорных больниц из-за попыток «охотников за металлом» повредить кислородный криоцилиндр.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время заседания оперативного штаба.

Как отметила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, представители Национальной гвардии готовы взять под охрану ГКБ № 1, ГКБ № 8 и городскую детскую больницу № 3.

Она пояснила, что подготовлено соответствующее письмо в правоохранительные органы для того, чтобы Нацгвардия выделила дополнительные группы для контролирования трех вышеназванных больниц. Данная мера связана с тем, что злоумышленники пытались повредить (отсоединить металлические детали) кислородный цилиндр в ГКБ № 1, чтобы сдать на металлолом.

В настоящее время опорные больницы находятся под охраной департамента муниципальной безопасности горсовета.

Мэр города Геннадий Труханов поручил подчиненным отремонтировать поврежденный забор больницы, чтобы бездомные не могли попасть на ее территорию.

Директору департамента муниципальной безопасности Виктору Кузнецову мэр поручил разыскать в жилом микрорайоне возле ГКБ №1 людей, которые потенциально могут быть причастны к краже металла, и предупредить их об ответственности.

Он пояснил, что соответствующий контингент для совершения преступлений облюбовал территорию больницы №1. Например, недавно, когда там проводились ремонтные работы, неизвестные похитили несколько сотен электрического кабеля.

В связи с этим Труханов поручил провести с местными жителями профилактическую беседу.

«Объясните им, что не следует бродить по территории больницы, потому что там могут сделать укол», - сказал Труханов.

Коронавирус в Одессе

По состоянию на утро 26 апреля в Одесской области зарегистрировано 131 тыс. 509 случаев COVID-19, из них 61 тыс. 740 - у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 выявлено у 158 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 397 новых случаев заболевания.

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Автор: Лариса Козовая