В Одессе дайверы нашли пулемет Максима в районе пляжа (фото)

После приведения в порядок он станет одним из экспонатов музея Военной академии.

В Одессе в районе Ланжерона в Черном море дайверы обнаружили пулемет Максима.

Читайте такжеВ Днепре дайверы потопили бюст Ленина (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Военной академии (Одесса).

Оружие обнаружили представители дайвинг-центра «Океан», которые недалеко от пляжа «Ланжерон» устроили подводный музей, куда «стягивают» различные интересные предметы, обнаруженные на дне Черного моря.

«Шторм и подводные течения расчистили возле музея дно, и дайверы после очередного погружения нашли пулемет Максима. После приведения в порядок он станет одним из экспонатов музея Военной академии», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Пулемет Максима – станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Пулемет Максима стал одним из родоначальников автоматического оружия; он широко использовался в ходе колониальных войн 1899-1902 годов, Первой и Второй мировых войн, в вооруженных конфликтах XX века.

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