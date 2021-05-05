По словам Шмыгаля, в настоящее время есть возможность в сутки прививать 80-100 тыс. украинцев.

В Украине система здравоохранения позволяет прививать от коронавируса 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины.

Читайте такжеЗеленский: ко Дню Независимости прививки должны получить большинство украинцевКак сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19, которое состоялось под председательством главы государства Владимира Зеленского.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в настоящее время есть возможность в сутки прививать 80-100 тыс. украинцев. В свою очередь Степанов добавил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тыс. человек в сутки при наличии вакцины. Темпы вакцинации планируется наращивать. По словам Степанова, в стране работают 11 тыс. кабинетов вакцинации.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в стране продолжается процесс подготовки к внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи.

С начала вакцинальной кампании привито 759 тыс. 434 человека.

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 2 тыс. 576 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 2 млн 090 тыс. 986 человек, выздоровели - 1 млн 697 тыс. 358, зафиксировано 45 тыс. 077 летальных случаев.

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Автор: Константин Гончаров