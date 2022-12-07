В течение января-ноября этого года официально стали мужем и женой 209 тыс. 818 пар.

В Украине за 11 месяцев зарегистрировано более 9 тысяч браков больше, чем за соответствующий период прошлого года.

"В Украине за 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 209 тыс. 818 браков, что на 9 тыс. 101 больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сказано в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Украины в Facebook.

В Минюсте отмечают, что в течение 11 месяцев прошлого года официально стали мужем и женой 200 тыс. 717 пар.

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"Во время широкомасштабной войны украинцы доказывают, что нет препятствий для настоящей любви и ценнейших моментов в жизни", - добавили в пресс-службе.

Брак для военных: детали

Постановлением правительства № 213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения" предусмотрено, что если один из брачующихся – военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его или ее личного присутствия.

Факт регистрации брака, если невеста или жених являются военнослужащими, также может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром (руководителем) военнослужащего, и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа. Акт может составляться без личного присутствия одного или обоих с использованием доступных средств видеосвязи с тем из них, кто лично отсутствует, или с обоими лично отсутствующими.