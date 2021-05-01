Служба продлится до трех часов ночи.

В субботу, 1 мая, в 23:00 началось Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе в Киеве.

Прямая трансляция опубликована на странице Православной церкви Украины в Facebook.

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"Празднование нами Воскресения Христова - не только дань обычаям или повод для еды, питья и поздравлений. Оно призывает нас перемениться, выйти навстречу Сыну Божьему, взять крест свой и идти за Христом. Потому что только так - в совместных действиях Бога и человека совершенное Спасителем для всех нас становится действенным и дает хорошие плоды для каждого в отдельности. Поэтому проведем эти часы в общей молитве, поблагодарите Бога и войдем все в радость Господа", - отметили в пресс-службе ПЦУ.

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Автор: Катерина Комолова