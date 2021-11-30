Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что партийные билеты российской провластной партии "Единой России" не компенсируют жителям Донбасса горя и лишений, которые принесла российская оккупация.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил корреспонденту УНИАН в ответ на получение сотней жителей оккупированного Донбасса партийных билетов Российской партии"Единая Россия".

"Российская Федерация пытается выжать максимальные дивиденды из силового захвата территорий в Донецкой и Луганской областях. В то же время никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация", - подчеркнул Николенко.

Читайте такжеВ МВД рассказали, когда в Украине могут разрешить двойное гражданство

Спикер отметил, что Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях.

"Ведение политической агитации, открытие отделений российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права", - добавил Николенко.

"Очевидно, "Единая Россия" спасает падение рейтингов на фоне катастрофической эпидемической ситуации и тотального ограничения прав и свобод людей в России за счет привлечения в свои ряды жителей порабощенных украинских территорий", - добавил спикер.

"Зато в Москве могут повлиять на улучшение ситуации на Донбассе реальными шагами, а не политическими проектами: отдать приказ своим вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работу КПВВ, чтобы люди могли получать базовые социальные услуги, прекратить препятствовать молодежи, которая ищет лучшей жизни на подконтрольной украинскому правительству территории, обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный допуск ко всем удерживаемым лицам", - заявил Николенко.

Как сообщал УНИАН, сто жителей оккупированных Россией территорий Донбасса вступили в правящую партию РФ "Единая Россия".

Автор: Виталий Саенко