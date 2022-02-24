Жителям Луганской области рекомендуют немедленно покинуть пределы области.

В Луганской области объявлена эвакуация гражданских.

Об этом сообщает глава военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

"Сегодня 24 февраля 2022 года объявлено общую эвакуацию жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области. Владельцы автотранспорта использовать собственные возможности и двигаться в направлении города Днепр. Не имеющим возможности эвакуироваться самостоятельно-организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово"

Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах.

Во время проведения эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к указаниям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС", - сказано в сообщении.

Также он обнародовал места сбора для эвакуации: поезда из Лисичанска и Рубежного 13:00-14:00, поезда из Краматорска - 14:00, поезда из Константиновки - 15:00. Решается вопрос относительно поездов для эвакуации со станции Попасная.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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