Сейчас идет обыск с целью выявления и изъятия документов.

В Кривом Роге сотрудники ГСУ ФР ГФС Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора во время расследования уголовного производства разоблачили незаконную схему закупки оборудования для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР для нужд Криворожской инфекционной больнице по цене, завышенной в 3,5 раза.

Размер ущерба местному бюджету составляет около 4 млн грн. Об этом сообщается на Facebook-странице ГФС.

Сейчас идет обыск с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, поставок оборудования, черновых записей о деятельности указанной схемы хищения бюджетных средств.

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Автор: Григорий Бондарь