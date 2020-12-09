Песков назвал оккупированный полуостров «суверенной территорией» РФ.

В Кремле отказались выполнить призывы Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, озвученные в резолюции по Крыму, и назвали оккупированный полуостров своей «суверенной территорией».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация, в рамках международного права и в рамках международных обязательств, вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украины, а также частей Черного и Азовского морей».

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Песков добавил, что в данном случае первоочередная задача и главный приоритет - это обеспечение безопасности РФ.

Резолюция ООН по Крыму:

7 декабря Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию против милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей. За документ проголосовали 63 страны-члены ООН, воздержались - 62. Против принятия этой резолюции проголосовали 17 стран-членов ООН. В частности, это Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В резолюции Генассамблея ООН, в частности, призывает РФ " немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины». Также осуждается использование Россией захваченных предприятий украинской военной промышленности и звучит призыв воздерживаться от попыток распространить свою юрисдикцию на ядерные объекты и материалы.

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Автор: Роман Цимбалюк