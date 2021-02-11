На фото можно видеть, что с проблемой предварительно разобрались элементарным методом.

В помещении Киевского горсовета потолок не выдержал осадков и начал протекать.

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Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Леонид Емец.

Он также обнародовал фото с места событий.

На них можно видеть, что с проблемой предварительно разобрались элементарным методом – с помощью тряпки и ведра.

В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно это и стало причиной течи в крыше здания.

Снегопады в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В некоторых регионах вероятны порывы ветра в 15-20 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В период с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание, которое достигнет -25°...-30° в северных регионах страны.

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Автор: УНИАН