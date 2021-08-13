На указанной земле был расположен курган, который датирован III тыс. до н. э.-I тыс. н. э.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего мужчины по факту самовольного занятия земельного участка, который относится к землям историко-культурного назначения и особо ценных земель.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, весной 2021 года один из местных жителей Володарской громады с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На указанной земле был расположен курган, который датирован III тыс. до н. э.-I тыс. н. э.

Из-за незаконных действий земледельца безвозвратно утрачено культурное наследие местного значения, которое находится под охраной государства.

Правонарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет.

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Автор: Лариса Бекета