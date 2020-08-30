dtp.kiev.ua
В Киеве водитель автобуса 455-го маршрута выбросил мусор прямо на дорогу, не выходя из салона.
Соответствующее фото появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Судя по описанию, инцидент произошел на Виноградаре.
"Вот такой водитель на одном из столичных маршрутов. По словам свидетеля, он даже не думал за собой убирать", - сказано в сообщении.
Такой поступок водителя возмутил многих пользователей соцсети, которые высказались в комментариях.
"Не уверен, что он водитель, какой-то поросенок", "Собрать в рот и засунуть", "Это что он ногти обрезал?", "Бойкотируйте маршрутки", - идет речь в комментариях под фото.
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