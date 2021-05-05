В Минздраве объяснили, что прививки избыточными дозами вакцины для публичных людей пока прекращаются.

В Киеве публичным лицам, которые записались на вакцинацию от COVID-19, начали приходить странные SMS сообщения об «уничтожении» их персональных данных. Как пояснили в Минздраве, персональные данные уничтожаются в соответствии с законодательством.

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О странной SMS от КГГА рассказал в Facebook продюсер телеканала «Киев» Роман Недзельский. Там говорится о том, что "предоставленные персональные данные при заполнении формы для записи на прививку – уничтожены". Как оказалось, подобные сообщения поступили многим киевлянам, которые хотели получить прививку на правах публичных лиц.

Сообщение поступило даже тем, кто уже получил первую дозу вакцины, и ожидал второй.

В Минздраве тем временем объяснили, что прививки избыточными дозами вакцины для публичных лиц пока прекращены. Именно с этим связана странная SMS-рассылка.

«Согласно приказу МЗ Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожную карту по вакцинации от COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц... Поэтому руководствуясь Законом Украины № 2297-VI «О защите персональных данных» от 01.06.2010, департаменты здравоохранения областей и г. Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли во время заполнения формы для записи на прививки против COVID-19 остаточными дозами», - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что 11 марта разрешили прививать остаточными дозами вакцины приоритетные группы риска со следующего этапа вакцинации. Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать к прививке публичных и общественных деятелей.

Однако новые изменения в дорожной карте больше не предусматривают такой возможности. Теперь во избежание утилизации остатка вакцины к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

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Автор: Дмитрий Захаров