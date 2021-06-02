У военнослужащего остались жена и трехлетняя дочь.

Умер сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Денис Позихайлов, который боролся с онкологической болезнью.

О смерти военнослужащего сообщается на Facebook-странице бригады.

«Морской пехотинец, участник боевых действий на востоке Украины, надежный товарищ, специалист своего дела, любящий муж и отец выполнял задачи в районе операции Объединенных сил, но коварная болезнь застала его врасплох...», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий с 11 мая 2021 года проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ» в городе Киев.

«1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось. У него осталась жена и трехлетняя дочь», – отметили в бригаде.

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Автор: Катерина Шварц