Умер сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Денис Позихайлов, который боролся с онкологической болезнью.
О смерти военнослужащего сообщается на Facebook-странице бригады.
«Морской пехотинец, участник боевых действий на востоке Украины, надежный товарищ, специалист своего дела, любящий муж и отец выполнял задачи в районе операции Объединенных сил, но коварная болезнь застала его врасплох...», – говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий с 11 мая 2021 года проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ» в городе Киев.
«1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось. У него осталась жена и трехлетняя дочь», – отметили в бригаде.
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