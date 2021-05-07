Вакцину должны предоставлять исключительно для целевых групп, определенных дорожной картой Минздрава.

В Киеве усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19 исключительно для целевых групп, определенных дорожной картой Министерства здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург написала письмо к главам райгосадминистраций, в подчинении которых центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры, где расположены прививочные пункты.

В письме напоминается, что сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, а также граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации. В то же время Гинзбург отмечает, что встречаются (в частности, по сообщениям граждан, которые являются корреспондентами социальных сетей) случаи вакцинации лиц, не входящих в приоритетные группы, определенные дорожной картой, что недопустимо.

"Департамент обратился к главам РГА с просьбой указать и со своей стороны директорам определенных медучреждений о необходимости соблюдения требований приказа Министерства здравоохранения о дорожной карте относительно этапности вакцинации целевых групп во время прививочной кампании от COVID-19", - отметила Гинзбург.

Она добавила, что, по данным отчетных форм Министерства здравоохранения, в столице среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек. Например, в Николаевской области - 900, в Черкасской - 768, Кировоградской - 408.

"Киев по численности населения является крупнейшим городом страны. Предсказуемо, что при лучших показателях вакцинации, которые уже много недель подряд удерживает столица, возможны единичные случаи нарушений. Но, по сравнению с официальным статистическим данным Минздрава в других регионах, эти случаи именно единичные, - подчеркнула Гинзбург. - Однако контроль со стороны Департамента - строгий. В частности, во время последнего онлайн-совещания директорам ЦПМСД и КДЦ была в который раз доведена информация об условиях вакцинации целевых групп и рекомендовано ознакомление медиков прививочных бригад с этими требованиями "под подпись". А для усиления контроля мы обратились еще и к главам райгосадминистраций".

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Также она сообщила, что главам РГА довели информацию о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических норм во время вакцинации. В частности, во избежание создания очередей путем разграничения потоков пациентов, планирования графика вакцинации.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Сегодня, в пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.

Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.

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Автор: Леся Лещенко