В условиях и с учетом всех карантинных ограничений фонд Владислава Трубицына "Культурные новации" вместе с Домом-музеем Михаила Булгакова провели 13 сентября ежегодный фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST" в урезанном формате и с онлайн-трансляцией.

"К сожалению, в этом году невозможно было планировать и проводить масштабный фестиваль городской культуры, как это было в прошлом году, с явкой около 50 тыс. человек. Впрочем, мы успели сделать по крайней мере урезанную версию феста именно в канун перехода Киева в "оранжевую" зону. Надеюсь, в следующем году мы сделаем прививку городской культуры, которая повлечет массовый культурный иммунитет на дальнейшие годы", - сказал Владислав Трубицын.

Во время мероприятия гостям был презентован новый дизайн-код и интерактивная платформа Музея, которые на волонтерских началах разработали Lliwell и Seventeam. Теперь в глобальной сети Музей выглядит модерново и стильно, укрепляя реноме своего бывшего выдающегося хозяина — Михаила Афанасьевича.

Около часа очаровывала гостей своим пением монооперы Франсиса Пуленка по драме Жана Кокто Заслуженная артистка Украины Елена Гончарук. Ее модерн-опера "Человеческий голос" всколыхнула всех присутствующих, рассказав печальную историю телефонного разговора ее и его. Новая, современная манера исполнения, как и весь репертуар вечера, разрывала шаблоны и не оставляла места для стереотипного восприятия.

Завершило вечер выступление музыкального коллектива "Нумер 482", который поднял волну национальной гордости за собственную страну, ее культуру и потенциал, за каждого из нас, кто делает сегодняшний день лучшим.

Общение в кругу друзей затянулось далеко за полночь, и еще долго по спуску звучали тосты почести в адрес Михаила Булгакова, его бессмертных произведений и славного Киева, несущего в себе вековую традицию и культурный код нации.

Напомним, впервые фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST" состоялся 13-14 сентября 2019 года при содействии фонда Владислава Трубицына "Культурные новации" и Дома-Музея Михаила Булгакова.

В течение двух дней фестиваль посетили около 50 тысяч человек. Завершился он большим гала-концертом с участием музыкальных коллективов "Лиловый", "Лама" и "Танок на майдані Конго" (ТНМК).

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Автор: УНИАН