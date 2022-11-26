Составлен перечень того, чего не хватает для полноценной работы таких пунктов поддержки людей, идет работа с бизнесом и волонтерами над решением проблем.

В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" по результатам сегодняшней проверки представителями провластной партии "Слуга народа", оказались закрытыми.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире информационного телемарафона пояснил, что к проведению проверки их побудили сообщения от жителей столицы.

"Мы решили пройти за сутки 530 "пунктов несокрушимости". Проверить, иметь актуальную информацию. Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хоть это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что когда мы ездили и общались, то где-то 20% этих "пунктов несокрушимости" вообще закрыты, там никого нет", - сказал Арахамия.

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По его словам, в других пунктах обнаружились проблемы с работой генераторов, интернетом, питьевой водой.

"Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды", - рассказал народный депутат.

Он сообщил, что составлен перечень того, чего не хватает, и идет процесс по привлечению бизнеса и волонтеров.

"Конечно, будем давить и работать с городскими властями, чтобы в течение двух-трех дней решить все эти логистические, организационные вопросы", - добавил Арахамия.

Пункты несокрушимости: что известно

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес приобщаться к инициативе по созданию "пунктов несокрушимости". По его словам, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов, их количество планируется увеличивать.

Как сообщал УНИАН, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и облгосадминистрации по всей Украине развернули сеть "пунктов несокрушимости" - специально обустроенных мест, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков. В целом сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс., более 400 из них - в Киеве.

Как сообщалось, некоторые "пункты несокрушимости" уже переполнены.

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