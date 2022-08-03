Главное внимание в этом году будет уделяться безопасному пребыванию детей и работников в учебных заведениях.

В Киеве 70% родителей школьников выбрали для своих детей обучение в очном режиме с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Согласно предварительным данным опроса родителей школьников, который сейчас проходит в учебных заведениях, 70% родителей выбирают для детей очную форму обучения с 1 сентября. 20% школьников по состоянию на 1 сентября будут находиться за границей. Те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность выбрать обучение онлайн или по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе", - проинформировали там.

Главное внимание в этом году будет уделяться безопасному пребыванию детей и работников в учебных заведениях.

"Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверила все школы. 70% учебных заведений имеют укрытия, которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями. Но даже в этих школах одновременно смогут находиться лишь столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учеников с учителями, перейдут на двухсменное обучение", - сказано в сообщении.

В КГГА заверили, что те заведения, где нет ни своего укрытия, которое бы отвечало всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут начать обучение в очной форме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о сроках нового учебного года 2022-2023 годов.