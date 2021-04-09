Вчера в Харькове в рамках Mintrans Forum «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» состоялась Первая национальная панельная дискуссия по теме развития индустриальных парков. Помимо харьковского «Экополиса ХТЗ» (группа DCH Александра Ярославского) в ней приняли участие представители iPARK и Bila Tserkva, которые вместе с властью и инвесторами обсудили перспективы этого формата стимулирования инновационных секторов экономики в Украине.

Директор управляющей компании «Экополис ХТЗ» группы DCH Виталий Баранников в своем выступлении, подчеркнул, что этот проект представляет собой не просто индустриальный парк или технопарк.

«Наша задача – построить бизнес-парк, который станет, по сути, агрегатором, «парком парков». Международные консультанты разработали для нас 5-компонентный функционал – производство, логистика, ритейл, офисная недвижимость и жилая недвижимость с необходимой социальной инфраструктурой (культура, спорт) , ориентированная на резидентов «Экополис ХТЗ». Мы их скомпоновали условно в индустриальный, технологический и retail&entertainment кластеры. В конечном итоге перед нами стоит задача развивать инновационное производство, и для этого мы идем по такой цепочке создания стоимости: образование, наука, R&D, экспериментальное производство и затем серийное производство», - рассказал он на форуме.

Виталий Баранников сообщил также, что над концепцией «Экополиса ХТЗ» работали не только самые известные в мире профильные консультанты, но и лучшие международные архитекторы и дизайнеры.

«В ближайшее время мы утвердим генеральный план реализации проекта – и, как обычно, у нас в DCH бывает, начнем опережающими темпами его выполнять», - заявил директор управляющей компании «Экополис ХТЗ».

По состоянию на сегодняшний день свое желание стать резидентами «Экополиса ХТЗ» выразили и закрепили соответствующими меморандумами такие мировые технологические гиганты, как Dell, HP, Huawei, ZTE и др. А по итогам харьковского форума индустриальный кластер, вероятно, пополнится еще одним машиностроительным проектом – турецкая корпорация Karsan рассматривает размещение здесь своего производства.

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов рассказал журналистам, что договорился с руководителями этой компании о закупке автобусов для текущих нужд городского общественного транспорта и о договоренности о последующей организации сборочного производства.

«Мы договорились о том, что в Харькове будет осуществляться сборка современных автобусов, что даст городу около 300 рабочих мест. Я крайне заинтересован в том, чтобы такие мощные производства развивались у нас в Харькове. Мы знаем уже о харьковском трамвае, который будем производить на площадке «Экополиса ХТЗ», вот еще и автобусы запустим», - сказал он.

В «Экополисе ХТЗ» подтвердили готовность принять еще одного индустриального резидента.

«Наши масштабы позволяют это. Есть готовые цеха с подведенными коммуникациями, и мы полностью готовы реализовывать данный проект, когда придет время», - считает Виталий Баранников.

Как известно, бизнес-парк высоких технологий «Экополис ХТЗ» создается на свободных площадях легендарного Харьковского тракторного завода, который стал ядром индустриальной части этой инновационной экосистемы. Проект развивает группа DCH Александра Ярославского. «Экополис ХТЗ» планирует к 2033 г. привлечь порядка $1 млрд. и является сердцем национального проекта «Украинская Кремниевая Долина», реализацией которого по поручению Владимира Зеленского в Харькове занимаются Ярославский и местная власть.

На Mintrans Forum также выступили и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра финансов Украины Александр Кава и глава Укравтодора Александр Кубраков. В числе гостей были замечены мэры Черкасс, Чернигова, Луцка, Мариуполя, Краматорска, руководители международных организаций, дипломаты.

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Автор: Иван Бойко