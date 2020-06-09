Прошлый руководитель лабцентра Александр Штепа был уволен в результате проверок его деятельности комиссиями Минздрава.

В Днепропетровском лабораторном центре коллективу представили нового руководителя. С сегодняшнего дня обязанности директора, согласно приказу Министерства здравоохранения, исполняет Роман Чуб.

Об этом сообщает Днепропетровский областной совет в своем Telegram-канале.

Среди главных задач, которые перед Романом Чубом поставила областная власть, являются своевременно и качественно проведенные исследования. Со своей стороны область выделяет средства на современное оборудование и материалы для проведения исследований. С начала карантина - на общую сумму 1 миллион 600 тысяч гривень.

С назначением нового руководителя учреждения здесь провели внутренний аудит и обнаружили намеренное умолчание количества выздоровевших. Так, по результатам перерасчета статистики Лабораторного центра, выявлено 300 выздоровевших за четыре дня.

Отмечается, что прошлый руководитель лабцентра Александр Штепа был уволен в результате проверок его деятельности комиссиями Минздрава и правоохранительных органов. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID.

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