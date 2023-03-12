Русскую музыку слышно в городе и в караоке-баре, и в открытой властью "Юрта незламності".

В соцсетях распространяются видео повсеместного использования в Днепре русской музыки. На ролике, опубликованном местными Telegram-каналами, можно увидеть, к примеру, как в караоке-ресторане "Пастораль" (улица Баррикадная) беспрепятственно поют "Рюмка водки" путиниста Григория Лепса.

"Рашистское заведение. ... Уроды, которых надо выслать на расию", "Уроды. Еще вчера на твой город летят российские ракеты, а сегодня ты поешь в караоке Лепса", – возмущенно пишут пользователи соцсетей.

Кроме этого, появилось видео из-под открытой на днях "Юрта незламності". Она расположена возле жилого массива Победа, где в результате ракетной атаки россиян погибли 46 человек.

Видео дня

По замыслу, этим местом горожане могут воспользоваться как пунктом обогрева, зарядить здесь гаджеты, отдохнуть, а также узнать больше о казахской культуре (на территории действует мини-музей с национальными нарядами, посудой, оружием и т.д.). Посетителей должна была завлекать музыка, звучащая из юрты. Однако диджею удалось музыкой отпугнуть людей: на запись попало, как он включал треки российских исполнителей Александра Реввы (Артур Пирожков) и Хабиба Шарипова.

В соцсетях возмущаются: "Эта юрта в районе ****рского прилета по жилому дому, но "какая разница".

Запрет российской музыки в Украине

В прошлом году украинский парламент поддержка закон о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования продукта государства-агрессора. Предусмотрен полный бессрочный запрет публичного исполнения и показа клипов, транслирования музыкальных треков исполнителей с гражданством РФ (приобретенным после 1991 года). Есть ряд исключений. Это, в частности, исполнители, которые на момент смерти были гражданами Украины или сейчас ими являются, а гражданства страны-агрессора не имеют. Кроме этого, СНБО должен формировать перечень исключений ("белый список"), в который войдут исполнители, осуждающие войну против Украины.

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