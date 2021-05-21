Женщине экстренно сделали кесарево сечение и спасли также младенца.

В Днепре в больнице им. Мечникова спасли роженицу с тяжелой формой коронавируса и ее новорожденную дочку.

Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко на странице в соцсети.

По его данным, у 35-летней Александры тяжелая форма ковидной пневмонии с обширным поражением легких. Также женщина находилась на 35 неделе беременности.

Читайте такжеВ Днепре женщина родила прямо в таксиМедики зафиксировали замедленное сердцебиение у ребенка, а потому решили делать кесарево сечение, чтобы спасти и маму и младенца. Операция прошла удачно. Сейчас мать и ребенок находятся в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь роженица назвала Викторией, ее она пока видит только с помощью мобильного телефона.

"Теперь у мамы новый взгляд на жизнь. Отчаяние уже позади. Есть радость и ожидание возвращения домой", - написал медик.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая