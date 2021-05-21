В Днепре в больнице им. Мечникова спасли роженицу с тяжелой формой коронавируса и ее новорожденную дочку.
Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко на странице в соцсети.
По его данным, у 35-летней Александры тяжелая форма ковидной пневмонии с обширным поражением легких. Также женщина находилась на 35 неделе беременности.
Читайте такжеВ Днепре женщина родила прямо в таксиМедики зафиксировали замедленное сердцебиение у ребенка, а потому решили делать кесарево сечение, чтобы спасти и маму и младенца. Операция прошла удачно. Сейчас мать и ребенок находятся в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь роженица назвала Викторией, ее она пока видит только с помощью мобильного телефона.
"Теперь у мамы новый взгляд на жизнь. Отчаяние уже позади. Есть радость и ожидание возвращения домой", - написал медик.
Вас также могут заинтересовать новости
- Во Львове роженица, которая поборола коронавирус с 90% поражением легких, забрала из больницы дочь (видео)
- На Львовщине беременную доставили в больницу вездеходом (видео)
- В Днепре спасли роженицу с коронавирусом, которая потеряла два литра крови
- В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram