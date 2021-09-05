Ограничение движения в Киеве будет действовать из-за дорожных работ.

В Киеве на Владимирском проезде (находится возле Софийской площади) с 6 по 27 сентября частично ограничат движение.

Как сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор", на Владимирском проезде обновят пешеходный переход возле дома, расположенного по адресу ул. Владимирская, 15.

Дорожники заменят старое покрытие на красно-белую брусчатку. Во время работ движение будет частично ограничено.

Ранее в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") предупредили, что с 4 по 6 сентября на дороге М-06 "Киев – Чоп" при въезде в Киев будет ограничено движение транспорта. Движение планировали ограничить вблизи Стоянки.

Ранее сообщалось, что "Укравтодор" планирует построить три транспортные развязки на подъездах к столице для разгрузки транспортных узлов на международных трассах. В частности, развязку хотели сделать на 21-м километре дороги М-06 "Киев – Чоп" (пункт Стоянка).

Авторы: Светлана Закелова, Екатерина Присяжнюк