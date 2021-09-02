Движение транспорта ограничат на несколько дней, предупредили в "Укравтодоре".

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с 4 по 6 сентября ограничит движение транспорта на дороге М-06 "Киев – Чоп" при въезде в Киев.

Движение будет ограничено вблизи Стоянки, говорится на странице агентства в Facebook.

"М-06 "Киев – Чоп" км 21+767 (Стоянка) – левый проезд в направлении Киева будет закрыт на период с (6:00) 4 сентября по (17:00) 6 сентября", – уточнили в ведомстве.

Движение в направлении Киева будет осуществляться по одной полосе правого проезда.

Ранее стало известно, что "Укравтодор" построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву для разгрузки транспортных узлов на международных трассах.

Развязки появятся на 15-м километре трассы М-05 "Киев – Одесса" (в районе населенного пункта Чабаны), 21-м километре этой же трассы (пункт Вита-Почтовая), а также на 21-м километре дороги М-06 "Киев – Чоп" (пункт Стоянка).

Автор: Павел Степанец