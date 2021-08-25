Пара вместе уже шесть лет.

Ветеран АТО сделал предложение возлюбленной в центре Киева на Майдане Независимости. Его девушка приехала на парад ко Дню Независимости из Винницкой области.

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина сделал предложение любимой посреди Крещатика за несколько минут до того, как должен был вместе с побратимами пройти маршем в колонне ветеранов. Как только колонна выстроилась, то Валерий вышел из строя и на глазах у всех сделал предложение. Его девушка Людмила не знала о планах любимого

Отмечается, что пара вместе уже шесть лет.

Читайте также"Настоящий сюрприз": иностранец сделал предложение своей девушке в Тоннеле любви на Ривненщине (фото)"Решил, что за шесть лет, которые она этого ждет, сегодня как раз такая дата: 30 лет Независимости и побратимы мои, это 120 человек батальон. Ну думаю, это будет так надежнее, чтобы именно перед ними, перед строем, перед своими побратимами попросить сердце и руку своей любимой ", - рассказал Валерий.

Молодые люди познакомились еще до войны, но долгое время дружили. В 2014-м году Валерий ушел добровольцем, защищать страну от российской оккупации, а спустя год демобилизовался. По его словам, именно Людмила помогла вернуться к обычной жизни.

"Как говорят, бабочки в животе. Это, наверное, оно и есть", - рассказала о своих чувствах Людмила.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева молодой военный сделал предложение любимой во время одной из репетиций военного парада ко Дню Независимости Украины.

Автор: Анастасия Горбачева