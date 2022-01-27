Всего в прошлом году Украину посетили 4,27 миллиона иностранцев.

Поток иностранцев, посетивших Украину в прошлом году, вырос на 26% и составил 4,27 млн человек. Больше всего вырос поток туристов из Саудовской Аравии – более чем в 100 раз.

Об этом сообщает на своем сайте Государственная пограничная служба.

"Сегодня выделяем цифры, которые отражают ТОП-10 стран, граждане которых посещали нашу страну в течение прошлого года. Уверенное лидерство держат граждане Республики Молдова – более 1,05 млн человек приезжали в Украину в 2021-ом. Второе и третье места разделили между собой граждане РФ и Польши – 518 и 310 тыс. человек соответственно", - отмечают пограничники.

Также в сообщении отмечается, что существенно снизился поток гостей из Беларуси.

Читайте такжеВ Гостуризма рассказали, сколько украинцев в прошлом году отдыхали за границей"Если большинство стран демонстрировали существенный прирост по количеству граждан, которые приезжали в Украину, то поток граждан Республики Беларусь за прошлый год снизился на 41%. С показателем 272 тыс. человек эта страна заняла четвертую строчку рейтинга", – сообщает Госпогранслужба.

Замыкают пятерку граждане Румынии – в 2021 году Украину посетили 264 тысячи человек из этой страны, что в целом на 15% больше чем за 2020 год.

Далее в рейтинге – Турция, Венгрия и Германия, причем шестая и восьмая позиции тоже демонстрируют рост потока – в 1,7 и 2,1 раза соответственно.

На девятую и десятую позиции вышли Израиль и США – 133 и 103 тысячи граждан соответственно.

Кроме того пограничники отметили, что в прошлом году более чем в 100 раз увеличился поток туристов из Саудовской Аравии.

"Весьма интересным выглядит тот факт, что в течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, которые приезжали в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза и это абсолютный рекорд прироста", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив назвала шесть основных категорий иностранцев, которые приезжали в Украину в течение 2021 года.

В частности, туристический сезон 2021 года в Украине запомнился большим интересом со стороны туристов из стран Персидского залива. Так, туристы из Объединенных Арабских Эмиратов во время пребывания в Украине в 2021 году в среднем тратили $2220 на человека, что является самым высоким показателем среди представителей других стран.