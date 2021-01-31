Следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.

Полковник Александр Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас. Ранее на домогательства с его стороны жаловалась его подчиненная Ольга Деркач.Читайте такжеКаждый десятый украинец в 2018 году пострадал от правонарушений - опрос

Об этом говорится в приказе главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 30 января 2021 года, сообщило оперативное командование "Север" на странице в Facebook.

"Степень вины всех участников процесса будет установлена судом", – сообщили в командовании. Отмечается, что следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.

Что СМИ сообщали о скандале с Криворучко

В январе сотрудница Черниговского областного военкомата, подполковник ВСУ Ольга Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Об этом писало издание "Gorod.cn".

По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться и пытался потрогать за интимные места, когда она заходила к нему в кабинет.

После огласки этой истории в СМИ главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего.

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Автор: Ольга Робейко