Хуже всего украинцы относятся к Владимиру Путину.

Украинцы больше доверяют Александру Лукашенко, чем президенту США Джо Байдену.

Читайте такжеЛукашенко обозвал Навального "немецким протестуном"Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Среди списка лидеров, больше всего респондентов - 36% - доверяют Александру Лукашенко. Но при этом 53,6% не доверяют ему, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Джо Байдену и Эммануэлю Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют - 23,3% и 23,2%. Их баланс положительный и составляет, соответственно, +3,4% и +3%.

Хуже всего украинцы относятся к Владимиру Путину - 79,8% ему не доверяют против 14,4% тех, кто доверяет (баланс - -65,4%).

***Всеукраинский опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии с 27 января до 1 февраля 2021 года методом личного интервью с использованием планшетов (CAPI).

Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: УНИАН