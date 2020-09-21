Осенью 2018 года Руслана Ляшко задержали по подозрению в нетрезвом вождении, суд оштрафовал его на 10 тысяч гривень.

По итогам конкурса на должности директоров и заместителей директоров теруправлений ГБР, управление бюро в Львове возглавил бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Руслан Ляшко. Два года назад его задержали за рулем в нетрезвом состоянии.

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Как сообщает Zaxid.net, заместителями Ляшко на новой должности стали Виталий Стець, который до этого времени исполнял обязанности директора ГБР во Львове, и Олег Трачук.

Отмечается, что 40-летний Руслан Ляшко более 10 лет работал в органах прокуратуры. Несколько лет занимал должность старшего следователя по особо важным делам управления специальных расследований ГПУ. В течение последнего года работал следователем ГБР и проживал на Киевщине.

В ежегодной декларации Ляшко указал квартиру, дом, два земельных участка на Днепропетровщине и квартиру на Киевщине. Ездит на автомобиле Lexus NX 200T, 2018 года выпуска. Задекларировал почти 600 тыс. грн зарплаты в ГБР и 280 тыс. грн на банковском счету. Еще 10 тыс. долларов хранит в банке его жена.

Осенью 2018 года Ляшко задержали патрульные по подозрению в нетрезвом вождении. Тогда следователь отказался от прохождения медэкспертизы. Несмотря на показания свидетелей и видеозапись, суд признал прокурора виновным в вождении в нетрезвом состоянии и наложил на него штраф 10 200 грн.

Кроме того, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров признала его виновным в нарушении профессиональной этики и дискредитации органов прокуратуры.

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Автор: Дмитрий Захаров