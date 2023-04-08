Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий заявил, что считает себя гражданином только Украины.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (Березовский) заявил, что в прошлом имел российское гражданство, но сейчас у него только украинский паспорт. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служб УПЦ МП.

"В ответ на заявление корреспондента издания "Украинская правда" Михаила Ткача (от 7.04.2023 г.) о том, что я имею российское гражданство, хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России", - заявил митрополит.

Он отметил, что в 1969 году окончил три курса Черновицкого государственного университета, однако решил оставить вуз и поступить в духовную семинарию, чтобы стать священником.

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"В Советском Союзе в то время существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но мне отказали, потому что я покинул университет и это, вроде бы, будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало во мне дух атеиста. Тогда я тайно поехал в Россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева лавра и при ней Московские духовная академия и семинария. Там меня не отвергли, как это сделали в Украине, а приняли во второй класс Московской духовной семинарии", - рассказал Онуфрий.

По словам митрополита, в 1988 году его перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а позже, в 1990 году, на родную Буковину.

"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продолжилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были добрые братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последних десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию", - отметил Онуфрий.

Он добавил, что считает себя гражданином только Украины. "Открою основную причину, почему я одно время не обращал внимание на российское гражданство. Я, грешный, прожил в Троице-Сергиевой лавре 18 лет, там я принял монашеский постриг, родился для новой жизни во Христе, там я прикоснулся к живой святости, к тем людям, которые были воплощением Божественного смирения и любви, и для меня было желание завершить свою жизнь среди таких Божьих людей, а гражданство открывало мне возможность осуществить эту мечту. К сожалению, плохие отношения между Россией и Украиной, распад СНГ, а особенно война России против Украины уничтожили мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли – Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет", - пояснил митрополит.

Онуфрий имеет российское гражданство - что известно

Как доказали расследователи из "Украинской правды", митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата имеют российское гражданство.

Журналисты ссылаются на выписку из российского реестра, согласно которой еще в марте 2002 года Онуфрий получил российский паспорт в Москве. В 2003-м митрополит получил еще и загранпаспорт.

СМИ отмечают, что Онуфрий получал загранпаспорт РФ дважды: впервые - в 1998-м, что означает, что российское гражданство митрополит МП имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

УП утверждает, что подтвердила информацию о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП. Журналисты обещают опубликовать эти данные в ближайшее время.

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