Украина откроет ячейки поддержки украинцев за рубежом unity hubs (ячейки единства), сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной со своим польским коллегой Анджеем Дудой встречи в Варшаве с представителями СМИ.
"Сегодня говорили о наших людях здесь, в Польше. О поддержке для них от Польши, о сохранении связей украинской общины и украинского государства... И мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом - unity hubs. Такие центры единства будут и в Польше, будут и в Германии, и в других странах, где есть наши люди", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что благодарен Польше за уважение и внимание к Украине и украинцам.
Украинские беженцы за рубежом
Как сообщал УНИАН, на днях глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что за рубежом могут находиться до 30 миллионов украинцев, который выехали с Родины в том числе и из-за российской агрессии.
По его словам, возглавляемое им министерство начинает вводить широкую стратегию национального единства, идентичности и множественного гражданства, которая позволит вернуть украинскую нацию на родную землю.
Министерство единства было создано в прошлом году по инициативе президента Украины. Задачей новой структуры является объединение украинцев за рубежом. В начале декабря прошлого года стало известно, что новое министерство возглавил Алексей Чернышов.