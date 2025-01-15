Такие центры единства будут в Польше, в Германии и в других странах, где сейчас живут украинцы.

Украина откроет ячейки поддержки украинцев за рубежом unity hubs (ячейки единства), сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной со своим польским коллегой Анджеем Дудой встречи в Варшаве с представителями СМИ.

"Сегодня говорили о наших людях здесь, в Польше. О поддержке для них от Польши, о сохранении связей украинской общины и украинского государства... И мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом - unity hubs. Такие центры единства будут и в Польше, будут и в Германии, и в других странах, где есть наши люди", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что благодарен Польше за уважение и внимание к Украине и украинцам.

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Украинские беженцы за рубежом

Как сообщал УНИАН, на днях глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что за рубежом могут находиться до 30 миллионов украинцев, который выехали с Родины в том числе и из-за российской агрессии.

По его словам, возглавляемое им министерство начинает вводить широкую стратегию национального единства, идентичности и множественного гражданства, которая позволит вернуть украинскую нацию на родную землю.

Министерство единства было создано в прошлом году по инициативе президента Украины. Задачей новой структуры является объединение украинцев за рубежом. В начале декабря прошлого года стало известно, что новое министерство возглавил Алексей Чернышов.

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