УНИАН отмечает 32 года работы и основывает специальную награду от читателей

Самый популярный новостной ресурс Украины определит известных украинцев, которые стали самыми цитируемыми персонами сайта и самыми популярными героями новостей.

15 марта исполнилось 32 года со времени основания УНИАН - первого независимого информагентства Украины, самого популярного украинского новостного портала и наиболее цитируемого источника новостей о событиях в стране.

В этом году в свой день рождения агентство сообщило, что основывает специальную награду для представителей креативных индустрий, деятелей массовой культуры и шоу-бизнеса. Самый популярный новостной ресурс Украины, сайт УНИАН, отметит известных украинцев, которые стали самыми цитируемыми персонами сайта и самыми популярными героями новостей среди многомиллионной аудитории УНИАН.

"Хотя для новостного проекта, которым по своей ДНК является УНИАН, подобная премия кажется нетипичной, впрочем, после начала полномасштабного вторжения мы видим постоянный рост популярности новостей об украинских деятелях шоубиза, кино и ТВ - очевидно, наши многочисленные читатели, кроме ежедневных сводок с фронта и не всегда позитивных международных и политических новостей, ищут информацию о тех, кто их вдохновляет, кем можно гордиться, кому хочется подражать среди украинцев, - рассказывает шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий. - Поэтому мы решили узнать - чьей работой, творчеством, поступками и вообще жизнью больше всего интересуются украинцы. Поскольку УНИАН ежемесячно читают более 10 миллионов украинцев, можно уверенно сказать, что личности, о деятельности которых больше всего читают на УНИАН, - в целом больше всего интересуют всех украинцев".

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Главный редактор УНИАН Lite Диана Могилевич добавляет, что эта премия - больше, чем просто награда - это настоящий символ народного признания, знак любви и благодарности тем, кто вдохновляет, дарит эмоции и создает историю.

"Сегодня Украина в центре внимания мира, и наши звезды, наши творцы звучат громче, чем когда-либо. Во времена вызовов и изменений особенно важно не только бороться, но и находить источники света, которые помогают нам почувствовать жизнь глубже. Именно поэтому сейчас так нужен качественный развлекательный контент - он напоминает нам, что даже в самые темные моменты искусство, юмор и красота способны поддержать, объединить и вернуть силу. Мы хотим показать, что украинская культура, талант и искусство не имеют границ, что именно сейчас наши герои заслуживают самых громких аплодисментов. Это премия для тех, кто светит для людей, для тех, кто является лицом Украины - сильной, яркой и несокрушимой", - говорит Диана Могилевич.

Лонглист претендентов на звание лучших в своих категориях будет обнародован летом 2025 года, а церемония награждения состоится уже в конце осени.

В 2024 году вебсайт unian.ua оставался безоговорочным лидером среди новостных порталов Украины. Ресурс собирает около 10 миллионов уникальных читателей ежемесячно только из Украины, а суммарно в течение 2024 года УНИАН посетили 115 миллионов уникальных пользователей со всего мира, сгенерировав более полутора миллиардов просмотров страниц на сайте (по данным Google Analitycs).

УНИАН также является влиятельным брендом в социальных сетях: на Facebook новости агентства отслеживают около трех с половиной миллионов пользователей, в YouTube на каналы агентства подписаны почти 4,9 миллиона зрителей, а Telegram УНИАН читают более восьмисот тысяч подписчиков.

Справка:

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - это первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны, наиболее цитируемый источник новостей о событиях в стране.