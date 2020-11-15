Прощание с Вадимом Якимовичем пройдет в понедельник на Байковом кладбище в 12:00.

Умер Вадим Березовский - известный украинский ученый, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, специалист в области физиологии и космической медицины.

Об этом на своей странице в Facebook написала его дочь – экс-нардеп и доктор медицинских наук Ольга Богомолец.

"Проф. Березовский Вадим Акимович - всегда веселый, непрерывный и неутомимый борец за справедливость и долголетие, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы", - написала она.

Читайте такжеПорошенко попрощался с тещей, которая умерла от коронавируса (фото)

88-летний профессор скончался в субботу, в 18:30 в Киеве. Причина смерти не сообщается. Прощание с Вадимом Якимовичем пройдет в понедельник на Байковом кладбище в 12:00.

Вадим Березовский стал двигаться по пути медицины в 1950 году, когда поступил в Киевский медицинский институт на лечебный факультет. В течение долгих лет его врачебной практики ему удалось сделать множество разработок, написать десятки монографий и сделать собственные открытия в области физиологии.

Березовский также был активным общественным деятелем, в частности, организатором акций против застройки на территории Александровской больницы в Киеве.

Известные украинские врачи, умершие от COVID-19

В начале октября в Тернопольской области умер 51-летний терапевт Иван Венжинович. Именно его фото попало в социальную рекламу борьбы с COVID-19 от Министерства здравоохранения.

5 ноября стало известно, что от коронавирусной инфекции COVID-19 умер украинский реаниматолог Феликс Глумчер.

9 ноября сообщалось, что от коронавируса умер заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко