Андрей Мелешевич / фото parlament.ua
Умер ученый-правовед, бывший президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Андрей Мелешевич. Ему было 58 лет.
Читайте такжеУмер писатель и политик Владимир ЯворивскийОб этом сообщается на Facebook-странице сообщества выпускников.
«Это невосполнимая потеря для всего могилянского сообщества. Ассоциация выпускников выражает искренние соболезнования всем родным и близким господина Андрея», – говорится в сообщении.
Андрей Мелешевич: что о нем известно
- Андрей Мелешевич родился в 1962 году.
- Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко и Сиракузском университете в США.
- Мелешевич был президентом Киево-Могилянской академии с 2014 по 2019 год. В феврале 2020 года педагога переизбрали на эту должность, однако Кабинет министров отказался его назначать.
- В марте 2021 года назначенные выборы руководителя университета не состоялись, следующие назначены на 16 сентября.
- Сейчас обязанности главы учебного заведения исполняет Александра Гуменная.
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