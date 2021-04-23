Андрей Мелешевич / фото parlament.ua

Умер ученый-правовед, бывший президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Андрей Мелешевич. Ему было 58 лет.

Читайте такжеУмер писатель и политик Владимир ЯворивскийОб этом сообщается на Facebook-странице сообщества выпускников.

«Это невосполнимая потеря для всего могилянского сообщества. Ассоциация выпускников выражает искренние соболезнования всем родным и близким господина Андрея», – говорится в сообщении.

Андрей Мелешевич: что о нем известно

  • Андрей Мелешевич родился в 1962 году.
  • Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко и Сиракузском университете в США.
  • Мелешевич был президентом Киево-Могилянской академии с 2014 по 2019 год. В феврале 2020 года педагога переизбрали на эту должность, однако Кабинет министров отказался его назначать.
  • В марте 2021 года назначенные выборы руководителя университета не состоялись, следующие назначены на 16 сентября.
  • Сейчас обязанности главы учебного заведения исполняет Александра Гуменная.

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Автор: Катерина Шварц