Умер бывший президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Он возглавлял вуз с 2014 по 2019 год.

Умер ученый-правовед, бывший президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Андрей Мелешевич. Ему было 58 лет. Читайте такжеУмер писатель и политик Владимир ЯворивскийОб этом сообщается на Facebook-странице сообщества выпускников. «Это невосполнимая потеря для всего могилянского сообщества. Ассоциация выпускников выражает искренние соболезнования всем родным и близким господина Андрея», – говорится в сообщении. Андрей Мелешевич: что о нем известно Андрей Мелешевич родился в 1962 году.

Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко и Сиракузском университете в США.

Мелешевич был президентом Киево-Могилянской академии с 2014 по 2019 год. В феврале 2020 года педагога переизбрали на эту должность, однако Кабинет министров отказался его назначать.

В марте 2021 года назначенные выборы руководителя университета не состоялись, следующие назначены на 16 сентября.

Сейчас обязанности главы учебного заведения исполняет Александра Гуменная. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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