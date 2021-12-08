В ноябре жюри International Property Awards официально объявило результаты конкурса этого года. Среди победителей дважды прозвучало название украинского жилого комплекса Edeldorf Hills, который победил в двух номинациях - "Residential High Rise Development" и "Apartment / Condominium".

Международное жюри влиятельного конкурса в области недвижимости оценило усилия украинского девелопера Futura Hata по созданию стильного проекта, архитектура и интерьеры которого воплощают эстетику современной роскоши. Изысканный стиль внутренних пространств жилого комплекса и его фасадов продиктовано желанием создать бескомпромиссный манифест новой роскоши и самим местом, где находится комплекс — это легендарный район Киева, Царское Село на Печерске. Благодаря расположению жилой комплекс подарит своим жителям виды на основные символы столицы Украины – Днепр, Киево-Печерская лавра, монумент "Родина-Мать", самый большой флаг нашей страны в Европе, Мариинский парк, Парк Вечной Славы, Ботанический сад. Пять самых главных киевских парков увидят жители и гости комплекса из окон и террасы на вершине Edeldorf Hills. Кроме панорамной площадки, на верхней террасе размещены бассейн, площадка для занятий йогой, champagne бар, открытый кинотеатр, зона барбекю. Детские и спортивные площадки, зона отдыха, парк расположились на нижней террасе. В Edeldorf Hills, на высоте третьего этажа, будет реализован водопад - с высоты шести метров вниз будут падать потоки прозрачной воды. И все это в окружении атмосферных киевских пейзажей, которые ни на минуту не дадут забыть, что комплекс находится в столице Украины.

Обе башни будут облицованы крафтовой плиткой. Дома из лазурно-зеленого керамогранита с эффектом окисленной меди, вокруг которого раскинулись зеленые печерские парки и сады. Ближе к верху башен керамогранит уступит место стеклу и здания как будто растворятся в воздухе. Сбалансированное с окружающей средой архитектурное решение разработал Юрий Удальцов, Baust Architects.

Международная команда, скрупулёзно создающая проект Edeldorf Hills – это особенность проекта Edeldorf Hills. Ландшафтный дизайн панорамных террас создала студия Ldesign. Световой дизайн спроектировал Николай Каблука, Expolight. Дизайн лобби и холлов предложили бюро Yodezeen. Дизайн интерьеров пентхаусов, которые получили награду International Property Awards в номинации "Apartment / Condominium", - миланская студия Lazzarotti Associati, специализирующаяся только на премиальных интерьерах. Futura Hata выбирали каждого из партнеров проекта долго и тщательно. Также тщательно партнеры искали и находили единственные в своем роде решения в архитектуре и дизайне Edeldorf Hills. Lazzarotti Associati предложили уникальные интерьеры пентхаусов площадью до 120 квадратных метров, на которых собрана уникальная коллекция лучшего, что предлагает современная индустрия роскоши – посуда и светильники миланских модных домов Roberto Cavalli Home и Fendi Casa, мебель португальского бренда Brabbu, бытовая техника немецкой компании Miele, итальянский мрамор Antolini Marmi.

Edeldorf Hills предложит жильцам сервис 360 градусов 24/7, к которому они привыкли, останавливаясь в отелях только премиум класса. Сервис в Edeldorf Hills включает в себя вызов такси, помощь в ремонте, бронь ресторанных столиков и билетов в театр, доставка продуктов, встреча гостей и другие услуги.

В Edeldorf Hills расположены, спортивный зал, бассейн, открытая панорамная площадка бесплатные для жителей комплекса, а также концептуальные ресторан и кафе. В Edeldorf Hills реализуются передовые решения в энергосберегающих технологиях и продуманная многоуровневая система охраны. Жители дома смогут себе позволить роскошь не думать о своей безопасности. Однако основную роскошь, которую предоставит им Edeldorf Hills, – это жизнь в стильных пространствах, которые создали миланские дизайнеры, чья интуиция и опыт были отточены годами работы в премиальном сегменте. Отточены, чтобы создать эффектные интерьеры Edeldorf Hills.

Автор: Иван Бойко