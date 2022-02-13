Сегодня Украина как никогда нуждается в мире, говорится в обращении деятелей культуры.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины опубликовали заявление представителей культурно-художественного и научного сообщества.

Представители культуры обратились к мировым лидерам с призывом к миру, говорится на сайте ведомства.

Полный текст заявления представителей культурно-художественного и научного сообщества:

"Мы как представители культуры: писатели, художники, артисты, художники, ученые – обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру.

Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется едва ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу.

Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так что докажите это. Демократический Запад просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас, и для нас.

Вся история Украины доказала, что мы – миролюбивая страна, которая только расцветает, когда живет в мире с соседями.

Поймите, когда играет музыка или демонстрируется фильм, свою картину рисует художник – грохот пушек не может подходить такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе.

В ваших силах это сделать реальностью. Но действовать надо немедленно.

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