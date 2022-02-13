В Министерстве культуры и информационной политики Украины опубликовали заявление представителей культурно-художественного и научного сообщества.
Представители культуры обратились к мировым лидерам с призывом к миру, говорится на сайте ведомства.
Полный текст заявления представителей культурно-художественного и научного сообщества:
"Мы как представители культуры: писатели, художники, артисты, художники, ученые – обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру.
Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется едва ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу.
Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так что докажите это. Демократический Запад просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас, и для нас.
Вся история Украины доказала, что мы – миролюбивая страна, которая только расцветает, когда живет в мире с соседями.
Поймите, когда играет музыка или демонстрируется фильм, свою картину рисует художник – грохот пушек не может подходить такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе.
В ваших силах это сделать реальностью. Но действовать надо немедленно.
Обращение подписали:
- Оксана Линев, дирижер;
- Ярослав Грицак, история;
- Иван Марчук, художник-живописец, основатель новых стилей в искусстве;
- Екатерина Павленко, певица, солистка группы "GO-А";
- Ирена Карпа, писательница;
- Сергей Лозница, режиссер;
- Сахра Карими, режиссер;
- Ванда Адамик, продюсер;
- Виталий Салий, актер;
- Олег Сенцов, режиссер;
- Алексей Ботвинов, пианист;
- Ольга Плиска-Пасичник, оперная певица;
- Влад Троицкий, режиссер, продюсер, основатель "GogolFest";
- Андрей Бондаренко, оперный певец;
- Андрей Курков, писатель;
- Людмила Монастырская, оперная певица, солистка Национальной оперы Украины;
- Александр Цимбалюк, оперный певец, солист Метрополитан-опера;
- Андрей Юркевич, дирижер, музыкальный директор Варшавской оперы;
- Мирослав Вантух, хореограф, руководитель фольклорного танцевального ансамбля им. Павла Вирского;
- Елена Филипьева, балерина, балетмейстер;
- Олег Тистол, художник-живописец;
- Анатолий Криволап, художник-живописец;
- Виктор Сидоренко, художник, директор Украинского института современного искусства;
- Сергей Михальчук, кинооператор, обладатель "Серебряного медведя" "Берлинале";
- Иванна Сахно, актриса;
- Ирма Витовская, актриса;
- Марина Эр Горбач, режиссер;
- Наталья Ворожбит, режиссер;
- Даниель Ольбрыхский, актер;
- Наталья Пасечник, пианистка;
- Неля Куковальская, музейщица, генеральный директор Национального заповедника "София Киевская";
- Тарас Возняк, культуролог, генеральный директор Львовской Национальной галереи искусств имени Б. Возницкого;
- Сергей Жадан, писатель;
- Сергей Плохий, историк;
- Андрей Жолдак, театральный режиссер;
- Ткаченко Александр, министр культуры и информационной политики;
- Олег Скрипка, певец;
- Мария Ефросинина, телеведущая, общественный деятель, почетная Амбассадорка ООН в области народонаселения;
- Галина Григоренко, председатель Государственного агентства по вопросам искусств и художественного образования;
- Наталья Жижченко, певица, вокалистка группы ONUKA".