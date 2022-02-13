Украинские деятели культуры обратились к мировым лидерам с призывом / иллюстративное фото УНИАН

В Министерстве культуры и информационной политики Украины опубликовали заявление представителей культурно-художественного и научного сообщества.

Представители культуры обратились к мировым лидерам с призывом к миру, говорится на сайте ведомства.

Полный текст заявления представителей культурно-художественного и научного сообщества:

"Мы как представители культуры: писатели, художники, артисты, художники, ученые – обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру.

Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется едва ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу.

Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так что докажите это. Демократический Запад просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас, и для нас.

Вся история Украины доказала, что мы – миролюбивая страна, которая только расцветает, когда живет в мире с соседями.

Поймите, когда играет музыка или демонстрируется фильм, свою картину рисует художник – грохот пушек не может подходить такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе.

В ваших силах это сделать реальностью. Но действовать надо немедленно.

Обращение подписали:

  • Оксана Линев, дирижер;
  • Ярослав Грицак, история;
  • Иван Марчук, художник-живописец, основатель новых стилей в искусстве;
  • Екатерина Павленко, певица, солистка группы "GO-А";
  • Ирена Карпа, писательница;
  • Сергей Лозница, режиссер;
  • Сахра Карими, режиссер;
  • Ванда Адамик, продюсер;
  • Виталий Салий, актер;
  • Олег Сенцов, режиссер;
  • Алексей Ботвинов, пианист;
  • Ольга Плиска-Пасичник, оперная певица;
  • Влад Троицкий, режиссер, продюсер, основатель "GogolFest";
  • Андрей Бондаренко, оперный певец;
  • Андрей Курков, писатель;
  • Людмила Монастырская, оперная певица, солистка Национальной оперы Украины;
  • Александр Цимбалюк, оперный певец, солист Метрополитан-опера;
  • Андрей Юркевич, дирижер, музыкальный директор Варшавской оперы;
  • Мирослав Вантух, хореограф, руководитель фольклорного танцевального ансамбля им. Павла Вирского;
  • Елена Филипьева, балерина, балетмейстер;
  • Олег Тистол, художник-живописец;
  • Анатолий Криволап, художник-живописец;
  • Виктор Сидоренко, художник, директор Украинского института современного искусства;
  • Сергей Михальчук, кинооператор, обладатель "Серебряного медведя" "Берлинале";
  • Иванна Сахно, актриса;
  • Ирма Витовская, актриса;
  • Марина Эр Горбач, режиссер;
  • Наталья Ворожбит, режиссер;
  • Даниель Ольбрыхский, актер;
  • Наталья Пасечник, пианистка;
  • Неля Куковальская, музейщица, генеральный директор Национального заповедника "София Киевская";
  • Тарас Возняк, культуролог, генеральный директор Львовской Национальной галереи искусств имени Б. Возницкого;
  • Сергей Жадан, писатель;
  • Сергей Плохий, историк;
  • Андрей Жолдак, театральный режиссер;
  • Ткаченко Александр, министр культуры и информационной политики;
  • Олег Скрипка, певец;
  • Мария Ефросинина, телеведущая, общественный деятель, почетная Амбассадорка ООН в области народонаселения;
  • Галина Григоренко, председатель Государственного агентства по вопросам искусств и художественного образования;
  • Наталья Жижченко, певица, вокалистка группы ONUKA".