Основные причины для рассуждений о миграции - стремление к лучшему уровню жизни и безопасности.

Подавляющее большинство женщин, которые сейчас живут в Украине, не планируют выезжать за границу надолго. 72% не рассматривают такой возможности, а лишь 15% задумываются о выезде, остальные - не определились. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии и American University Kyiv.

Отмечается, что для 79% украинок важно оставаться в Украине, а для 72% - в своем населенном пункте. Лишь 6% женщин сказали, что быть в Украине для них неважно, и 11% - что неважно оставаться именно в своем населенном пункте.

Главная причина, почему женщины остаются в Украине - желание быть со своей семьей. Эту мотивацию выбрали 91% опрошенных. На втором месте - патриотический мотив: 88% сказали, что остаются, потому что это их страна.

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Среди материальных факторов наиболее значимым является наличие жилья (72%). Меньше женщин остаются из-за хорошей работы (46%) или лучшего уровня жизни в Украине, чем за рубежом (47%).

Что заставляет задуматься о выезде

Основные причины для размышлений о миграции - стремление к лучшему уровню жизни и безопасности. Обострение боевых действий или угроза оккупации повышают вероятность выезда за границу почти в полтора раза. На желание уехать также влияет гипотетическая потеря дохода или жилья.

Согласно исследованию, миграционные настроения чаще наблюдаются среди молодых (18-29 лет) и незамужних женщин, а те, кто уже имел опыт выезда за границу после 2022 года, чаще рассматривают возможность повторной миграции. Женщины-ВПЛ не проявляют более сильного желания уехать по сравнению с остальной выборкой, за исключением тех, кто чаще пользуется русским языком.

Среди тех, кто хочет уехать, наибольшими барьерами для выезда являются неизвестность и страх решиться начинать все с нуля в новом месте, а также неопределенность с жильем в новом месте и отсутствие финансов для переезда. Кроме того, 61% в этой группе отмечают, что их держат семейные связи (невозможность выезда для мужа или сына) и языковые и культурные барьеры.

"Для многих украинок ситуация с жильем играет важную роль в вопросе оставаться или уехать, опережая даже доходы. Следует продолжать программы помощи с арендой жилья для ВПЛ, субсидии на ремонт поврежденного имущества или поддержку реконструкции на местах. Такие инициативы не только улучшают жилищные условия, но и укрепляют физическую связь с местом - а значит, усиливают намерения оставаться", - считает директор Института поведенческих исследований American University Kyiv Владимир Вахитов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России 39% украинок в возрасте 18-60 лет были вынуждены покинуть свои дома, из которых более половины уже вернулись. 90% женщин пережили травматические события, среди которых ракетные атаки и бомбардировки, потеря близкого человека, разрушения или повреждения жилья. 10% имеют опыт жизни на оккупированной территории, а каждая третья имеет близкого человека, который служит или служил в Силах Обороны.

Беженцы из Украины - последние новости

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже более трех лет. Вероятность того, что украинские беженцы будут оставаться в Европе навсегда, растет. Как пишет The Economist, в Польше все больше людей обращаются за советом о получении разрешения на постоянное проживание или польского гражданства.

В то же время в Чехии нарастают опасения из-за того, что украинские военные после окончания войны массово хлынут в страну, чтобы воссоединиться с семьями, которые туда эвакуировались.

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