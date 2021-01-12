Дарья Чирах подтвердила подлинность фотографии.

В сети опубликовали фотографию журналистки телеканала "112 Украина" Дарьи Чирах, на которой она держит плакат с георгиевской лентой и призывом "спасти" Донбасс от украинской армии.

Архивным снимком поделился на своей странице в Facebook журналист ТСН Антон Страшко.

Читайте такжеРоссийская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио"Спасите от украинской армии, но разрешите учиться и работать в Украине", - подписал снимок Страшко.

Позже Чирах на своей странице в Facebook попыталась оправдаться за этот архивный снимок. Она заявила, что фотографию сделала в 2014 году, теперь ей за это очень стыдно.

"Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Если ты не разбираешься в политике и потому, что происходит вокруг – именно пропаганда и страх на тебя отлично действуют.

Я не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове – не понимаю. Однако тот 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка – это разные люди с разными взглядами на жизнь", – написала журналистка.

"Да, я когда-то сделала ошибку, сделала ту фотографию. Сейчас мне невероятно стыдно за это. Но прошу, не надо травить меня из-за ошибок детства. Каждый когда-то делал что-то неправильное. Мне сегодня приходится платить за мое "неправильное", - добавила Чирах.

Пропагандисткие скандалы на украинском ТВ: что известно

4 декабря украинский телеканал "НАШ" включил в прямой эфир одного из главарей боевиков "ЛНР" Родиона Мирошника, который принимает участие в переговорах ТКГ. В студии присутствовали украинские политики - нардепы и бывшие чиновники. Темой дискуссии стала реализация Минских соглашений. Мирошник традиционно для российской пропаганды обвинил Украину в несоблюдении договоренностей, а также "обстреле" оккупированной территории. Также он заявил, что участниками конфликта на Донбассе являются не Россия, а так называемые "ЛНР" и "ДНР".

СБУ обратилась в Нацсовет из-за присутствия боевика "ЛНР" в эфире украинского телеканала.

Также недавно телеканал "НАШ" оскандалился фейком, связанным с Донбассом. В эфир канала позвонила якобы жительница ОРДО, которая заявила, что "лично видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине было видно летчика, который сидел и смеялся". Ведущие на этот "рассказ" не отреагировали.

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Автор: Ольга Робейко