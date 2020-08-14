Украинская платформа "Расскажи мне" предложила бесплатные психологические консультации для граждан Беларуси

Украинская интернет-платформа бесплатных психологических консультаций "Расскажи мне" https://tellme.com.ua открывает доступ для граждан Беларуси.

Платформа создана научно-исследовательской компанией Институт когнитивного моделирования в 2020 году. Сейчас команда насчитывает почти 100 специалистов-волонтеров когнитивно-поведенческой терапии. За время работы сайта ею успешно обработано более 1700 онлайн-заявок и проведено более 5500 часов консультаций.

"Сначала мы решили создать мультифункциональную платформу "Расскажи мне", чтобы предупредить среди украинцев кризис психического здоровья, связанный с эпидемией COVID-19. Она помогает дистанционно предоставить качественную психологическую консультацию тем, кто в ней нуждается. Сегодня мы открываем доступ к подаче заявок и гражданам Беларуси, чтобы оказать поддержку и помощь", - рассказывает Виктор Березенко, основатель Института когнитивного моделирования.

Если вы чувствуете тревогу, вас мучают панические атаки и вам необходимо поделиться своими переживаниями со специалистом, оставьте заявку на сайте https://tellme.com.ua, и вам обязательно предоставят высококачественную психологическую консультацию. Команда проекта владеет русским языком, поэтому вас поймут и услышат при общении.

Отныне граждане Беларуси могут подать онлайн-заявку и получить профессиональную консультацию дистанционно.

"Мы понимаем, насколько важна поддержка, в том числе и психологическая. Наши специалисты готовы оказать бесплатную помощь всем, кому она необходима", - комментирует Светлана Павелецкая, СЕО Института когнитивного моделирования.

Сайт платформы оформлен на украинском языке, однако оставить заявку при необходимости поможет программа перевода.

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