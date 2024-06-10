'Украинская команда' передала партію FPV-дронов 72 бригаде им. Черных Запорожцев

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил тех, кто помогает собирать на дроны.

"Украинская команда"передала 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев FPV-дроны. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"72 бригада имени Черных Запорожцев уже почти два года перемалывает орков на Донецком направлении. А до этого ее бойцы защищали столицу и освобождали Киевскую область, участвовали в освобождении правобережья Херсонщины", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил тех, кто помогает собирать на дроны.

Видео дня

"Это то, что сейчас очень нужно на передовой. Такие дроны эффективно уничтожают вражескую технику и самих орков и берегут жизни наших воинов. Благодарю всех, кто продолжает донатить на дроны и усиливает ВСУ. Вместе обязательно победим!" – подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 112 бригаде на восточное направление партию больших дронов-самолетов и комплект специального оборудования для управления дронами – ретранслятор и катапульту.

Также сообщалось, что военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль "Бентли" одному из участников сбора на дроны, который проводит "Украинская команда".