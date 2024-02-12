30-летнего украинца нашли с помощью дрона.

На госгранице с Молдовой задержали мужчину, который, направляясь в Украину, нелегально пересек кордон, а свое поведение объяснил тоской по родине.

Как сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ, на границе задержали мужчину, который возвращался из Молдовы вне пункта пропуска.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда, с помощью БПЛА с тепловизионной камерой, обнаружили и задержали нарушителя границы - 30-летний гражданин Украины нелегально, вне пункта пропуска, пешком возвращался в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответ нарушителя был очень неожиданным для пограничников.

"Свои действия житель Одесской области объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину", -рассказали в ведомстве.

На мужчину составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Правовое решение примет суд.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье в реке Тиса при попытке пересечь границу в Венгрию утонул мужчина родом из Николаевщины. Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда 14 февраля во время патрулирования береговой отмели Тисы, увидели двух мужчин, которые бежали в сторону границы с резиновой лодкой. Военнослужащие начали преследование правонарушителей. Те, в свою очередь, выбросили лодку и, проигнорировав законные требования пограничного наряда, начали убегать. Один из них прыгнул в реку, другой попытался спрятаться в кустарниках, но был задержан нарядом. Человек, прыгнувший в реку, погиб.

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