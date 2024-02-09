Венгры недовольны решением Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинской продукции еще на год.

Венгерские фермеры вышли на протест возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной. Протестующие обвинили Украину в поставках ГМО-продуктов.

Как сообщает венгерское издание Világgazdaság, фермеры из Венгрии выразили недовольство решением Еврокомиссии продолжить беспошлинный ввоз украинской продукции еще на год.

Отмечается, что акцию протеста организовали Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата.

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По мнению митингующих, на продукцию, поступающую из-за пределов Европейского Союза, также должны распространяться те же правила, которые должны соблюдать фермеры ЕС. Кроме того, они считают, что Украина навязывает потребителям Евросоюза ГМО-продукты.

Протестующие подтянули различную сельскохозяйственную технику к венгерско-украинской границе.

Блокирование пунктов пропуска - последние новости

16 января польские перевозчики прекратили блокировать границу перед пунктами пропуска "Краковец"и" Рава-Русская". Блокада продолжалась с прошлого ноября. Тогда сообщалось, что польские перевозчики, которые с ноября 2023 года блокировали пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест.

Тем не менее, 9 февраля польские фермеры начали протесты на трех пунктах пропуска - "Шегини", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская". Так, в Шегине поляки не пропускают все виды транспорта – в том числе и легковые авто и пассажирские автобусы.

Сегодня министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский также заявил, что польские фермеры имеют законные требования на ограничение "чрезмерного" притока украинских товаров, и товаров с других рынков вне ЕС.

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