У 2-летнего Даниэля диагностировали злокачественную опухоль, когда ему было всего 10 месяцев.

Украинец Сергей Бойко, проживающий во Вроцлаве, переоборудовал свой автомобиль в собаку "Клопс", чтобы привлечь внимание к сбору средств на лечение своего двухлетнего сына.

Об этом пишет Telegram "Новая Польша".

У 2-летнего Даниэля диагностировали злокачественную опухоль, когда ему было всего 10 месяцев. С тех пор семья собирает средства на дорогостоящую инъекцию, чтобы спасти жизнь своему ребенку.

Прививка в США стоит сотни тысяч долларов. Сейчас семья нуждается еще в 680 тысяч злотых. Их надеются получить от продажи чудо-машины – украинец выставил ее на торги.

Сейчас на меховом Fiat Seicento Сергей ездит по улицам Вроцлава и припарковывает в "Старом городе". Люди фотографируются с необычным автомобилем и одновременно оставляют пожертвования для Даниэля.

"Надеюсь, пушистый Fiat поможет собрать необходимую сумму для моего сына, и кто знает, в будущем, возможно, и для других детей, которые нуждаются в помощи", — рассказывает Сергей.

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Автор: Виолетта Орлова