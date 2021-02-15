В Польше арестовали гражданина Украины, который девять раз менял свою фамилию и подделывал польские документы, чтобы избежать задержания.
Об этом сообщает "Польское Радио".
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Как сообщается, польские пограничники задержали украинца, который пользовался девятью разными фамилиями и имел поддельные польские документы. 58-летнего мужчину арестовали.
Его обвинили, среди прочего, в предоставлении недостоверной информации и пересечении обманным путем государственной границы. Суд решил арестовать его на три месяца.
Украинец признал свою вину и дал объяснение: он использовал девять разных фамилий, когда его признали нежелательным лицом в Польше.
Как сообщается, мужчину также разыскивал Интерпол и также районный суд в Томашуве-Любельском с целью отбытия 88 дней заключения за налоговые преступления.
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