Мужчину обвиняют в предоставлении недостоверной информации и пересечении обманным путем государственной границы.

В Польше арестовали гражданина Украины, который девять раз менял свою фамилию и подделывал польские документы, чтобы избежать задержания.

Об этом сообщает "Польское Радио".

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Как сообщается, польские пограничники задержали украинца, который пользовался девятью разными фамилиями и имел поддельные польские документы. 58-летнего мужчину арестовали.

Его обвинили, среди прочего, в предоставлении недостоверной информации и пересечении обманным путем государственной границы. Суд решил арестовать его на три месяца.

Украинец признал свою вину и дал объяснение: он использовал девять разных фамилий, когда его признали нежелательным лицом в Польше.

Как сообщается, мужчину также разыскивал Интерпол и также районный суд в Томашуве-Любельском с целью отбытия 88 дней заключения за налоговые преступления.

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Автор: УНИАН