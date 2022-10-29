Украинским защитникам мужчина передавал количество российской техники, ее вид и направление, в котором она двигалась.

Мужчина в оккупации в селе Новая Басань Черниговской области собирал данные о российской технике и передавал их украинским защитникам.

Как говорится в сюжете ТСН, единственная, от кого смельчаку не удалось это скрыть, - теща.

"Тяжело вспоминать то, что здесь происходило, много было увиденного, сделанного... За месяц в направлении Киева прошло более двух тысяч единиц техники", - вспоминает Виталий.

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Украинским защитникам мужчина передавал количество российской техники, ее вид и направление, в котором она двигалась. Это он не смог скрыть от тещи бабы Шуры, с которой жил на окраине села.

"Все он считал, бегал по кустам, еще же кустов не было, на огороды лазил", - говорит женщина.

Партизан в селе было много, рассказывает мужчина, но о существовании друг друга никто не подозревал. Благодаря этому бойцам удалось уничтожить много врагов и техники.

Новую Басань украинские защитники освободили 30 марта. Здесь было около 1 тысячи россиян, отступали они панически.

Бои за Чернигов и область

Бои за Чернигов начались с первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину 24 февраля 2022 года.

Ежедневно Черниговская область подвергалась массированным обстрелам со стороны российской армии, а сам Чернигов оказался разрушен на 70%. 2 апреля ВСУ сообщали об освобождении Чернигова от оккупантов, позже была освобождена и область.

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