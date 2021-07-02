Таможенники задержали мужчину и изъяли драгоценности.

В аэропорту «Борисполь» задержали пассажира, который пытался незаконно ввезти бриллианты и драгоценные украшения в нижнем белье.

Об этом сообщает Киевская таможня на Facebook-странице.

«Камни общей массой свыше 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, ввозил наш соотечественник, который возвращался авиарейсом из Турции для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой «зеленый коридор», – говорится в сообщении.

На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, гражданин предоставил отрицательный ответ и сказал, что у него только личные вещи.

Но во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей таможенники обнаружили полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя.

После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть пакетиков с прозрачным бесцветным камнем. Все это он перемещал в нижнем белье.

Читайте такжеВ "Борисполе" задержали иностранца с 200 килограммами брендовой одежды«Экспрессанализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное – это бриллианты и изделия из белого золота, – говорится в сообщении. – Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда. Их стоимость будет установлена дополнительно».

Как уточнили в пресс-службе Государственной пограничной службы, предварительная стоимость обнаруженных бриллиантов составляет 2 миллиона гривень.

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Автор: Катерина Шварц