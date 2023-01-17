Покупатели чаще всего искали инверторный тип генераторов.

Эксперты проанализировали, какими товарами запасаются украинцы из-за периодических отключений электричества.

В исследовании от OLX отмечается, что начиная с ноября украинцы начали активно запасаться генераторами, выбирали преимущественно среди трех основных типов: бензиновых, дизельных и инверторных.

"В течение пяти недель (с 7 ноября по 11 декабря) на OLX наибольшим был ассортимент именно бензиновых генераторов — 64 тыс. 923 объявления. Выбор среди дизельных был в четыре раза меньше - 16 тыс. 105 предложений. Желающие купить инверторный генератор могли выбирать из 10 тыс. 572 товаров", – говорится в сообщении.

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По словам аналитиков, сами покупатели чаще всего искали именно инверторный тип, ведь он является более экономным, более устойчивым к перепадам напряжения и работает бесшумно. Поэтому количество поисков составило 473 тыс. 509, а пик интереса наблюдался с 28 ноября по 4 декабря - 162 тыс. 676 поисков.

Чуть меньше ажиотажа было по поисковому запросу "бензиновый генератор" - 414 тыс. 652 поисков. А вот дизельные генераторы искали более чем в полтора раза реже — 250 тыс. 855 раз.

Кроме того, на протяжении последних двух месяцев украинцы стали все больше запасаться павербанками и тщательно изучать характеристики, чтобы хватило для заряда всех гаджетов.

Согласно анализу ассортимента, с 7 ноября по 11 декабря распространенными типами портативных зарядных устройств по своей емкости стали: 20 000 мАч — 12 тыс. 138 объявлений на OLX; 10 000 мАч — 11 тыс. 319; 30 000 мАч — 5 тыс. 974; 50 000 мАч — 1 тыс. 534; 40 000 мАч — 875.

"Предложение соответствовало спросу, поскольку украинцы чаще всего искали именно павербанки емкостью в 20 000 мАч — 22 тыс. 138 поисков на OLX. На втором месте по популярности оказались еще более мощные зарядные устройства емкостью 30 000 мАч. Их искали 12 тыс. 449 раз. В тройке лидеров также батареи емкостью в 10 00 мАч (6 тыс. 773 поиска), поскольку они наиболее оптимальны по цене", – отметили эксперты.

Вместе с тем постепенно росла и популярность зарядных станций, так как на протяжении 7 ноября — 11 декабря выбор на OLX увеличивался еженедельно. За эти пять недель ассортимент увеличился более чем в три раза и составил 3 тыс. 144 объявлений. Почти в 2,5 раза вырос и спрос, ведь количество поисков тоже еженедельно росло и составило 21 тыс. 494 запроса с 5 по 11 декабря.

"Выбор среди горелок тоже стабильно увеличивался, хоть и не так резко, как среди зарядных станций. С 7 ноября по 11 декабря ассортимент вырос на 15% и составил 9 тыс. 926 объявлений. А вот спрос на горелки колебался. Наибольший ажиотаж среди пользователей OLX наблюдался в начале зимы. Тогда этот товар искали 67 тыс. 139 раз", - говорится в исследовании.

По словам аналитиков, ассортимент фонариков также менялся в соответствии с социальными запросами и вырос в 1,4 раза. Наибольшее количество поисковых запросов на OLX зафиксировали в начале декабря. Тогда украинцы более 329 тыс. раз искали фонарики, что почти вдвое превышает показатель в начале ноября.

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