Министр здравоохранения рассказал, почему локдаун вводили в январе.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о причинах выбора дат локдауна в Украине в январе и о том, в каких условиях мы будем жить дальше.

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"Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина – ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов… целые сектора экономики", — сказал он в эфире канала "Украина 24".

Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина.

"Наша стратегия, что сейчас мы выходим… мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Потом порядка 7-10 дней мы смотрим, как ситуация по регионам – и перейти ли дальше к адаптивному карантину в различных регионах в зависимости от эпидситуации", — сказал он.

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Автор: УНИАН