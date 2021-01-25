Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о причинах выбора дат локдауна в Украине в январе и о том, в каких условиях мы будем жить дальше.
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"Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина – ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов… целые сектора экономики", — сказал он в эфире канала "Украина 24".
Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина.
"Наша стратегия, что сейчас мы выходим… мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Потом порядка 7-10 дней мы смотрим, как ситуация по регионам – и перейти ли дальше к адаптивному карантину в различных регионах в зависимости от эпидситуации", — сказал он.
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